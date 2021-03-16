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سعيّد يُجري أول زيارة إلى ليبيا

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُجري الرئيس التونسي، قيس سعيّد، زيارة رسمية إلى ليبيا يوم غدٍ الأربعاء، الأولى من نوعها منذ توليه الرئاسة.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن هذه الزيارة تندرج في إطار “مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتيْ البلديْن”.

وأضاف البيان أن زيارة “سعيد” إلى ليبيا ” تُمثّل مناسبةً لإرساء رؤى وتصوّرات جديدة تُعزّز مسار التعاون القائم بين تونس وليبيا، وتُؤسّس لتضامنٍ شاملٍ يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبيْن الشقيقيْن في الاستقرار والنماء”.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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