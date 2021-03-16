«قرقاب»: ناقشت مع وفد بريطاني عودة شركاتهم إلى ليبيا

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، مع مسؤولة العلاقات التجارية البريطانية لدولتي ليبيا وتونس “ليدي شيهان” لبحث التعاون بين الطرفين في مجال الاتصالات.

وقال «قرقاب»، في تصريح تلفزيوني، رصدته «الساعة 24»، إنه تم الاجتماع مع وفد المملكة المتحدة البريطانية، برئاسة مديرة التجارة في وزارة التجارة البريطانية، والمسئولة عن السفارة في ليبيا وتونس، ودار النقاش حول عودة الشركات البريطانية للعمل في ليبيا”، مردفًا؛ أن “الشركات البريطانية في ليبيا لها تاريخ قديم جدًا فيما يتعلق بالخدمات الفنية والاستشارية وتوريد التقنية”.

وتابع؛ ” كان لدينا علاقات تجارية ومهمة مع بعض هذه الشركات البريطانية، ولكن الفترة الماضية التي عانت فيها البلاد من الظروف وعدم الاستقرار الأمني، فلم تتمكن هذه الشركات من العمل”.

وأشار إلى أنه الآن “بعد الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا بدأنا في جولة من النقاشات والاجتماعات مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليوم مع السفارة ووزارة التجارة البريطانية، وتكلمنا عن بعض المشاريع المهمة التي نحتاج هذه الشركات للعمل في ليبيا فيما يتعلق الاستشارات الفنية وفرص التدريب ونقل المعرفة”، مضيفًا أن “اللقاء تناول أيضًا الحديث عن مشاريع البنية التحتية، والاتصالات وتقنية المعلومات”.

من جانبها قالت مسؤولة العلاقات التجارية البريطانية لدولتي ليبيا وتونس “ليدي شيهان”، أن ” بريطانيا لديها تاريخ كبير مع ليبيا خاصة في المشاريع العلاقات التجارية بين الدولتين، والحكومة البريطانية مهتمة جدًا بالإنشاء والإعمار في ليبيا، وبهذا ستتوفر فرص عمل للجانب البريطاني والليبي”.

وتابعت «شيهان»، أن “بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي ولديها استقلالية واتفاقية تجارة خاصة لها، وبدورها ستدعم الاستقرار في ليبيا، وهذا شيء مهم جدًا، بحيث يتم تشجيع الشركات البريطانية وسيتم توفير فرص عمل للطرفين”، مستطردة أنه ” ليس هناك فترة معينة لهذا التعاون وذلك لتشجيع الشركات البريطانية بحيث يكون له تأثير إيجابي للدولتين ونتطلع أن يكون هناك استقرار في الفترة القادمة”.