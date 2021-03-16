القبلاوي: اليوم نطوي صفحة عمل دام لسنوات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي طي صفحة عمل دام لسنوات.

وقال القبلاوي في تغريدة له بموقع “تويتر” “نطوي اليوم رسميا صفحة عمل دام لسنوات نجحنا في بعضه وفشلنا في آخر” مضيفا “تواصلنا معكم عبر كل الفضاءات لم يكن همنا إلا إيصال المعلومة لحضراتكم بدون تدليس اليوم نتمنى النجاح والتوفيق للحكومة الليبية الجديدة وندعو الله مخلصين أن يمن على بلادنا بالخير والبركات. الشكر لكل من ساندني في مهامي”.

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وأدى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه وأعضاء الحكومة، أمس الاثنين اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.

وتعهد الدبيبة، وأعضاء حكومة الوحدة- خلال أداء القسم- بالحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها.

وشهدت الجلسة البرلمانية في طبرق حضور دولي موسع، وحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول إضافة إلى عدد من السفراء عبر تقنية الزوم.