ليبيا الان

المنفي: أولويات الحكومة حل المختنقات والتمهيد للانتخابات وتحقيق المصالحة

تم النشر منذُ 48 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن أولويات حكومة الوحدة الوطنية في الفترة المحددة لها هي حل المختنقات والتمهيد للانتخابات وتحقيق المصالحة.

تأكيد المنفي جاء في كلمة له بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب مشددًا خلالها على أهمية المصالحة الاجتماعية، مع ضرورة أن يرى المواطن تحسنًا في سبل العيش، ولو بجزء بسيط من مشاكل السيولة والكهرباء.

وأوضح المنفي أن المصالحة والتأسيس لها مهمَّين، مشيرًا إلى أن المصالحة النهائية لا يمكن بلوغها في نهاية العام، بل سيكون العمل عليها نواة لعمل أكبر.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • رسالة الى السيد المحترم / جون بايدن :
    تحية طيبة وبعد ،،،
    بخصوص المصالحة الوطنية باشراف حكومة الوحدة الوطنية .
    يطالب الشعب الليبي الشعب الامريكي الصديق وحكومته الامريكية بتشكيل محكمة جنائيات دولية داخل ليبيا لمحكمة المجرمين من 1969 إلى 2021 الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب الليبي مع تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة باستراجاع الاموال المنهوبة والمسروقة من اموال الشعب الليبي وإعادة الى ليبيا من من 1969 إلى 2021 م وتقديم جميع قيادات المساهمة في الجرائم البشرية والاقتصادية الى المحكمة مع فتح باب تقديم الشكاوي لشعب الليبي ويكون القضاة من محكمة الجنائيات الدولية ولاعلاقة للقضاء الليبي بها لكي يبدا مشروع المصالحة الوطنية والوطنية الحقيقة وعلى حكومة الوحدة الوطنية دعم ذلك ويكون مهمة تعمل عليها :
    المصالحة : هي عبارة عن مصالحة سياسية وثقافية واجتماعية بعد إيقاف الحرب أو فور أنتهاء الحرب مباشرةً بين أبناء الشعب الواحد لكي يبدا الرخاء الاقتصادي الإصلاحات الاجتماعية المستمرة بعد معاناة قاسية وحرب طويلة، ممايساعد على المساهمة في نظام ديمقراطي ونظام برلماني أو جمهوري قوي، والأفضل يكون نظام جمهوري قوي ليس برلماني .
    تعمل المصالحة على تقارب بين أطياف الشعب من السياسيين والعسكريين والآخرين (أعيان القبائل) الذين كان لهم تأثير، من أجل التفاوض والتعاون لتشكيل مستقبل البلاد الجديد.
    واحدة من أخطر القضايا التي تواجهها المجتمعات بُعيد الخروج من حالة الحرب الأهلية، وهي قضية معالجة آثار هذه الحروب على الصعيد المجتمعي، وترميم الذاكرة الجماعية، وبناء هوية وطنية جامعة من جديد، ويمكن تقسيم أنماط معالجة مخلفات وآثار الحروب الأهلية إلى معالجتين رئيسيتين:
    اولاً – العمل على إصدار قوانين للعفو العام :
    تعتمد هذه الطريقة في معالجة إرث الحروب الأهلية على إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين المحددة في الزمان والموضوع، والتي تهدف إلى العفو عن الجرائم ذات الطابع السياسي فقط خلال فترة محدودة بالنسبة إلى فترة الحرب الأهلية أو مرحلة الحكم الديكتاتوري ثم تكون هناك عملية أستفتاء شعبي على قانون العفو العام .
    ثانياً – العمل على إصدار ميثاق السلام والمصالحة الوطنية” : الذي يصدر العفو العام عن جميع المقاتلين الذين تخلوا عن العمل العسكري، وإسقاط الملاحقات القانونية بحقهم، كما شمل القانون أيضاً عفواً عن جميع العسكريين الذين شاركوا في هذه الحرب ليس القيادات.
    ثالثا – العمل على تشكيل لجان للتحقيق وتقصي الحقائق : مهمة لجان التحقيق: تكون بين اعتبارات المصالحة واعتبارات تحقيق العدالة، وتتراوح مهام لجان التحقيق بين مهمتين متعارضتين بعض الشيء :
    أ – تتمثل في اكتشاف الحقيقة التاريخية وبناء ذاكرة مشتركة حول حقبة الحرب الأهلية؛ تتأسس على إنصاف الضحايا، ولكن دون إيقاع العدالة على المسؤولين عن هذه الجرائم المرتكبة، وهذا ما كان عليه النموذج الجنوب أفريقي، حيث تم الاكتفاء بالاعترافات ومشاعر الندم التي يبداها قادة الحروب أمام لجان التحقيق والمصالحة.
    ب – تحقيق العدالة وإيقاع العقوبة على مرتكبي الجرائم ضد المدنيين، وسواء تم ذلك بالتوازي مع تحقيق المصالحة الأهلية أو من دونها، وهذا ما جرى في كل من روندا ويوغوسلافيا، حيث قُدم المسؤولون عن المذابح في حقبة الحرب الأهلية إلى المحاكم لتحقيق نوعين من العدالة هي :
    – العدالة الترميمية ذات الطابع الاقتصاصي على المتهمين، حيث تكون مهمتها الأولى هي إقامة العدل وتحقيق الإنصاف للضحايا، وذلك من خلال إيقاع العقاب على المذنبين، ولما كانت الحروب الأهلية تؤدي بطبيعتها إلى توريط شرائح كبيرة من الفئات الاجتماعية في المذابح، فإن هذه العدالة ستطال فئات محدودة من هذه الشرائح، وهي غالبا الفئات التي لعبت أدواراً قيادية في الحروب .
    – العدالة الانتقالية أو التعويضية، حيث تركز هذه العدالة على الانتقال من الحرب إلى السلم، أو من نظام استبدادي إلى آخر ديمقراطي، وتتأسس فلسفتها على أن إقامة العدل ليس بشيء أمام استحقاقات السلم الأهلي والازدهار الاقتصادي وتحقيق الديمقراطية وتثبيت دولة القانون، بالإضافة إلى ذلك؛ يهتم نموذج العدالة الانتقالية ببناء ذاكرة تاريخية مشتركة وتطوير وعي مجتمعي يقوم على اعتراف الجناة بمسؤوليتهم عن الجرائم التي ارتكبت في الماضي، وإبداء الندم والاعتذار للضحايا، وذلك لبيان الحقيقة وإنصاف الضحايا من جهة، ولمنع إمكانية ارتكاب مثل هذه المذابح من جهة أخرى.
    رابعا : تتألف لجان الحقيقة والمصالحة من ثلاث هيئات:
    أ‌- “لجنة انتهاكات حقوق الإنسان”، ومهمتها التقصي حول انتهاكات حقوق الإنسان بتحديد هوية الضحايا، ومصيرهم (أو رفاتهم)، وطبيعة ومستوى الضرر الذي لحقهم.
    ب‌- “لجنة جبر الضرر”؛ تعمل مع ذوي الضحايا وعوائلهم وتقديم تعويضات مادية ومعنوية لهم عن كافة الاضرار التي لحقت بهم .
    ت‌- “لجنة العفو المستقلة ذاتيا” والتي يترأسها قاضي في المحكمة العليا، والتي كان بإمكانها منح العفو لقاء الاعترافات الكاملة التي يقدمها الجناة والمذنبون أمام أسر الضحايا.
    خامساً- ليبيا دولة الاسلام : لايوجد بين المسلمين إقليات داخل الدولة الاسلامية الواحدة لان يجمعهم دين واحد وهو الاسلام بمختلف أشكالهم، وكتاب واحد وهو القرآن الكريم، وسنة واحدة وهي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ظل وطن واحد.
    سادساً- أنظمة المقاومة للمصالحة الوطنية من بعض الأشخاص تتم معالجتها كالأتي :
    1- التحرك السريع نحو مناطق الأشتباك لمنعها من التمددوالتوسع.
    2- العمل على محاصرة التوترات العسكرية التي تهدد المدنيين قبل أندلاعها.
    3- الأستماع إلى طلبات الأطراف التي لاتريد المصالحة أو تعمل على عرقلة المصالحة، ولأن في حالة الحروب الأهلية يكون لكل طرف من أطراف النزاع ذاكرته الخاصة التي لا يرى حقيقة سواها.
    4- تقوم الأطراف الأربعة (الملك – سبتمبر – فبراير – الكرامة) على توقيع أتفاقية للمصالحة الوطنية، ولايكون هناك طرف فائز وآخر خاسر، وإن التصالح لا مناص منه.
    سابعاً- لجنة الحقيقة والمصارحة من أمهامها:
    1- إعداد سجل تاريخى غير متحيز للإنتهاكات والاعتداءات، التعامل مع مسألة الإفلات من العقاب، الاستجابة لإحتياجات الضحايا، تشجيع مداواة الجراح والمصالحة، ومنع تكرار الإنتهاكات والاعتداءات التي حدثت» من خلال السرد العلنى للحقيقة الخاصة بذكريات العنف أمام اللجنة مع التركيز على الدعم الدولي لعمل لجان التحقيق والتقصي داخليا وخارجياً .
    2- الابتعاد عن الخلافات بين الأطراف المتنازعة على السلطة ومنكفاتها والمزيدات السياسية، أثناء عملية المصالحة.
    3- لابد من ثقافة العمل الجماعي، والدعم المتبادل من أجل حلّ المشكلات داخل المجتمع، من أجل رفع مستويات المعيشة للأسر الفقيرة وتحسين الرعاية الاجتماعية، من خلال برامج الحماية الاجتماعية الحكومية.
    4- العمل على إعادة تعزيز الهوية الوطنية المشتركة للمجتمع للالتقاء المواطنين، والوقوف جنباً إلى جنبٍ .
    إنّ حديثنا عن هذه المصالحة الوطنية لا يعني بحالٍ أنها العلاج السحري الوحيد القادر على حلّ مشكلات، وإنما هي مقترح يستند إلى تجارب سابقة مماثلة في غينيا وجنوب إفريقيا ورواندا والجزائر ونسترشد بها، ولا بد أن تصحبها وسائل وآليات ومقترحات أخرى تأسيساً على الإرادة السياسية، لتكون نقطة البداية لحلّ النزاعات، وعودة الوئام واللحمة الوطنية بين ابناء الشعب الواحد وعلى حكومة الوحدة الوطنية التنسيق مع المؤسسات الدولية
    1- أمين عام الامم المتحدة .
    2- مجلس الآمن الدولي .
    3- رئيس مجلس حقوق الانسان بجنيف .
    4- دول دائمة العضوية بمجلس الآمن .
    5- الدول السبعة الصناعية الكبري.
    6- التنسيق مع مندوب الامم المتحدة ليبيا.

    رد