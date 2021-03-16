المنفي: أولويات الحكومة حل المختنقات والتمهيد للانتخابات وتحقيق المصالحة

ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن أولويات حكومة الوحدة الوطنية في الفترة المحددة لها هي حل المختنقات والتمهيد للانتخابات وتحقيق المصالحة.

تأكيد المنفي جاء في كلمة له بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب مشددًا خلالها على أهمية المصالحة الاجتماعية، مع ضرورة أن يرى المواطن تحسنًا في سبل العيش، ولو بجزء بسيط من مشاكل السيولة والكهرباء.

وأوضح المنفي أن المصالحة والتأسيس لها مهمَّين، مشيرًا إلى أن المصالحة النهائية لا يمكن بلوغها في نهاية العام، بل سيكون العمل عليها نواة لعمل أكبر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية