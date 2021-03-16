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“العمل” ترصد تداعيات إيقاف مصفاة “رأس لانوف” على سوق العمل

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت لجنة، تضمّ عددًا من مفتشي العمل والسلامة المهنية بوزارة العمل؛ تداعيات وأضرار إيقاف مصفاة “رأس لانوف”، على سوق العمل.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجرتها اللجنة، لمناطق خليج السدرة، و”رأس لانوف”، وجالو، وأوجله و إجخرة، حيثُ ستقوم اللجنة بتقييم آثار وتداعيات إيقاف مصفاة النفط بمنطقة “رأس لانوف” عن العمل، وحصر الأضرار المصاحبة التي أثّرت على سوق العمل بالمناطق المذكورة وتحديد أسبابها ووضع مقترحات لمعالجة المشكلة.

كما طالبت إدارة التفتيش العمّالي والسلامة المهنية كافة الجهات المعنية؛ بتسهيل مهام اللجنة واستيفاء كل ما يطلب من بيانات ومستندات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة ومراقبة سوق العمل، وتنفيذًا للتشريعات المنظمة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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