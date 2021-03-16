تقرير يحذر من إعادة تمكين الإرهابيين من المناصب القيادية في ليبيا

ليبيا- أصدرت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان “تمكين الإرهابيين في المناصب القيادية في ليبيا.. نماذج يجب ألّا تتكرر مستقبلًا”.

التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد، قدمت من خلاله المؤسسة التي تتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مقرًا لها عدة نماذج لمرتزقة وإرهابيين تم وضعهم في مناصب قيادية تحت سلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مؤكدًا أن معضلة المرتزقة هي إحدى أكبر المعضلات التي ألقت بظلالها على الأزمة الليبية.

وأضاف التقرير الذي صدر على هامش مشاركة المؤسسة في فعاليات الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إن هذه المعضلة الممتدة طوال السنوات الـ10 هي إحدى مسببات طول أمد الصراع، خاصة مع وجود دول وأطراف تقدم الدعم اللوجيستي والغطاء السياسي للإرهابيين.

وتحدث التقرير عن تورط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في تمكين المرتزقة والإرهابيين في المناصب القيادية، من خلال عدة إجراءات، منها تجنيس عدد من المرتزقة الأجانب بما يمهد الطريق ليكونوا في إطار مستقبل العملية السياسية في ليبيا.

وأضاف التقرير أن هؤلاء المرتزقة يتم استغلالهم سياسيًا، إما عبر الزج بهم في المعارك بالوكالة، أو للمساومة بشأنهم في مستقبل ليبيا، ناقلًا عن رئيس المؤسسة أيمن عقيل قوله: إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تورط في تجنيد المرتزقة وتمكينهم في المناصب القيادية بما ينافي المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأوضح عقيل أن على رأس هذه المواثيق والمعاهدات الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، وهو ما يحتم على دول العالم اتخاذ التدابير اللازمة لكشف ومحاسبة المتورطين في دعم الإرهابيين المرتزقة وتقديم العون لهم.

وركز التقرير على عدة أسماء تم تمكينها من السلطة ومنهم محمد عماري زايد الذي كان حلقة الوصل في توفير المال والسلاح إلى جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة من الخارج، لتسليح الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس، بعد سقوط نظام العقيد الراحل القذافي.

وأضاف التقرير أن تعيين زايد في نوفمبر من العام 2019 بمنصب الوزير المؤقت للتعليم بحكومة الوفاق جعله يواجه فور تعيينه اتهامات من القوى الوطنية بتغيير المناهج التعليمية بطريقة تميل إلى التطرف، متطرقًا في ذات الوقت إلى علاقة صلاح بادي آمر لواء الصمود مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأوضح التقرير ما حصل مع بادي الذي وضعه مجلس النواب في يونيو من العام 2017 على قائمة الإرهابيين الضالعين بتمويل التنظيمات الإرهابية بالتسلسل رقم 71، ليكشف لاحقًا وتحديدًا أكتوبر من العام 2019 ناطق رسمي باسم لواء الصمود عن الاستعداد لتكليف آمر اللواء بمنصب مهم.

وأضاف التقرير أن بادي المعاقب أيضًا من قبل مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2213 لعام 2015، كان على وشك الحصول على منصب رئيس الاستخبارات العسكرية التابعة لرئاسة أركان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ليلتزم الأخير الصمت ويتراجع عن التعيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية