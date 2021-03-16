«العمامي»: الدول التي أرسلت مرتزقة إلى ليبيا قادرة على إخراجهم

أكد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الليبية، محمد العمامي، أن أداء اليمين الدستورية لحكومة عبد الحميد الدبيبة خطوة مهمة، مشيرا إلى أن الدول التي أرسلت مرتزقة إلى ليبيا قادرة على إخراجهم.

وقال العمامي في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «العربية الحدث»: “هناك تحدي كبير، يتمثل في المرتزقة والمليشيات التي لا تعترف إلا بمصالحها وسلاحها”.

وأضاف “الدول التي سمحت بقدوم المرتزقة، هي القادرة بكل تأكيد على إخراجهم، وإلا يكونوا هم المشكلة الكبيرة في ليبيا وعلى المجتمع الدولي ودول الجوار وحوض المتوسط، أن يتفهموا ذلك جيدا”.

وتابع “بقاء المرتزقة في ليبيا، سيتسبب في استمرار عدم استقرار البلاد، وبالتالي ستصل أضرار ذلك إليهم قبل أن تصل على الليبيين أنفسهم”.

واستطرد “ينبغي أن ننضوي جميعا وراء تلك الحكومة وأن نحاول بكافة السبل أن نساعدها فيما تسعى إليه، فما يحدث الآن هو مرحلة عظيمة في تاريخ ليبيا، وستسجل أسماء من يأخذ ليبيا إلى بر الأمان في مكان ساطع، أما من يخذل الوطن سيكون في مزبلة التاريخ”.