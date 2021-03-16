القبة: تنظيم دورة تدريبية لرياض الأطفال بمراقبة التعليم

أقامت إدارة التعليم المُبكر بوزارة التعليم الليبية، دورة تدريبية لرياض الأطفال بمراقبة التربية والتعليم القبة، والتي تأتي في إطار الاهتمام بتطوير العملية التعليمية برياض الأطفال والتركيز على محورها الأساسي ألا وهو مربيات الأطفال.

وقال مدير مكتب الإعلام بمراقبة التربية والتعليم القبة فرج الجازي في تصريح نقلته وال ، إن الدورة ستتواصل على مدار ثلاثة أيام متتالية، تركز حول حتمية التغيير، بإشراف فريق متخصص مكلف من إدارة التعليم المبكر بقيادة المدرب جبريل خليفة.

وبدوره، قال مدير إدارة التعليم المُبكر بوزارة التعليم إيناس بن طالب، إن هذه الدورة هي الدورة الأولى للإدارة، والتي خصت بها رياض الأطفال ببلدية القبة.

يُشار إلى أن دورة تدريبية لرياض الأطفال حضره مراقب التربية والتعليم القبة عبد السيد بورواق، ومديري مكتبي الإعلام والتعليم المُبكر، ورئيس وحدة التفتيش التربوي القبة.