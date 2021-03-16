مؤسّسة النفط: حريصون على حل مختنقات بنزين السيارات في طرابس

تفقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أعمال الصيانة الجارية بمستودع طرابلس التابع لشركة “البريقة لتسويق النفط”.

الجولة التفقدية، التي شارك فيها أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة؛ تضمنت تفقّد أعمال الصيانة الجارية لخزان الوقود رقم 120، لإعادته للخدمة إذ تبلغ سعته 25,000متر مكعب، إضافة للاطلاع على نشاط سير العمليات وآخر المستجدات في أعمال الصيانة الجارية بالوحدات التي تضررت جراء الحروب السابقة، والتي طالت كل الخزّانات بالمستودع.

وبحسب بيان المؤسسة؛ فإن هذه الزيارة التفقدية تأتي في إطار حرص واهتمام مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لحلّ مختنقات منتج بنزين السيارات داخل مدينة طرابلس وضواحيها.

شارك في الجولة، مدير عام الصناعات النفطية ومراقب التوزيع المحلي بالمؤسسة من جانب المؤسسة الوطنية، أمّا من جانب شركة “البريقة” فقد حضر رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة والمديرون العامون بالشركة.

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