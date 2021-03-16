اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بأداء الحكومة اليمين الدستورية

اعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا ،عن ترحيبها الكبير بأداء اليمين الدستوري لحكومة الوحدة الوطنية أمام مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق ، و بأداء رئيس و أعضاء المجلس الرئاسي لليمين الدستوري أمام المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

وقالت في بيان إن هذه الخطوة الهامة تمثل نقطة تحول حاسمة في تاريخ البلاد ، وينهي فصلا بائسا من فصول الفرقة والانقسام والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد ، ويدفع في إتجاه توحيد المؤسسات السيادية من أجل تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية حره في 24 _ ديسمبر_ 2021.م ، وذلك بما يلبي تطلعات وآمال الشعب الليبي في تحقيق السلام والإستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة، بما يحقق لم الشمل ووقف العنف والانقسام السياسى والأجتماعى والمؤسساتي .

وقال البيان”بهذه المناسبة السعيدة فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، تدعو أبناء الشعب الليبي بمختلف انتمائته السياسية والاجتماعية والثقافية إلى العمل على تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والانقسام السياسي ، والتطلع إلى المستقبل وبناء دوله تحتوي جميع أبنائها دونما إقصاء أو تهميش أو تمييز ،والتأسيس لدولة تسود فيها سيادة القانون والعدالة وتصان فيها الحقوق والحريات وتتحقق فيها العدالة الإجتماعية، وإطلاق مصالحة وطنية وإجتماعية شاملة كأساس لبناء الوطن وإستقراره ووحدته .

و تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، حكومة الوحدة الوطنية ، إن يكون الملف الحقوقي في مقدمة أولوياتها وإن تضمن إتخاذها لسياسات حكومية تضمن إحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ، وأن تعمل جاهدة لعدم تكرار الحرب مرة أخرى .

وكما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية بعد حصولها على ثقة مجلس النواب الليبي وأداءها اليمين الدستوري، بضرورة الإلتزام ببنود خارطة الطريق المتفق عليها برعاية البعثة الأممية، و فى مقدمتها تهيئة الظروف لإجراء الإنتخابات الوطنية المرتقبه فى 24 ديسمبر المقبل، و دعم إتفاق وقف إطلاق النار، وإجلاء المرتزقة و المقاتلين الأجانب، من خلال دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ومعالجة ملف الأسري والمعتقلين على أساس الهوية الإجتماعيه والمواقف السياسية وسجناء الرأى ، وإصلاح قطاع الأمن، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتحسين ومعالجة الأوضاع الإنسانيه والمعيشية والتي من بينها أزمة السيولة النقدية وأزمة الكهرباء وغلاء الأسعار ، وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين ، و معالجة ملف النازحين والمهجرين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب ، والعدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية والإجتماعية الشاملة، وذلك من أجل ضمان تهيئة المناخ المناسب لإجراء الإنتخابات في الموعد المحدد لها في 24 ديسمبر القادم .

‏وختاماً :

فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، تبدي استعدادها الكامل للتعاون والعمل المشترك مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في إطار تظافر وتوحيد الجهود من أجل تحسين ومعالجة حالة حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ سيادة القانون في ليبيا” .