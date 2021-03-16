41 إصابة بـ«كورونا» و19 وفاة في مستشفى شحات خلال مارس

استقبل بقسم العزل بمستشفى شحات للأمراض الصدرية والدرن الرئوي، 41 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» منذ بداية مارس الجاري، كما شهد وفاة 19 حالة.

وأوضح مصدر في القسم، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن الأعداد المسجلة تقتصر على القسم، وهي الحالات التي تتطلب عناية طبية، ولا تشمل إجمالي الإصابات المسجلة لدى مراكز الرصد، الذين يدخلون في الحجر المنزلي.

وسجلت مدينة البيضاء قفزة غير معتادة في الإصابات، حيث أظهرت نتائج المسحات الأنفية إيجابية عينات 11 شخصًا من بين 25 عينة أخذت في يوم واحد.

من جهته، قال مدير معمل فحص فيروس «كورونا بالبيضاء» عيسى المسماري، إن الوضع الوبائي للمنطقة غير مطمئن تمامًا، معقبًا: «بعد يوم عمل طويل والفحص، ينتهي الساعة الثالثة صباحًا، وتكون المحصلة نحو 50% من العينات موجبة، فهذا أمر يدعو للإحباط والإحساس بضياع المجهودات».

ودعا المسماري إلى اتخاذ تدابير حازمة، وتكاتف الجميع للخروج من هذه المحنة بأقل الأضرار والحيلولة دون تفاقم الوضع.

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