أول زيارة منذ 2012.. قيس سعيد في ليبيا

يجري الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة رسمية لليبيا، الأربعاء، بهدف “مساندة المسار الديمقراطي” فيها، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية.

وأوضحت الرئاسة في بيان، الثلاثاء، أن الزيارة، وهي الأولى منذ 9 سنوات لرئيس تونسي إلى ليبيا، ” تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق” بين البلدين.

ويأتى الاعلان غداة أداء رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة اليمين، فيما لم تحدد الرئاسة التونسية المسؤولين الذين سيلتقيهم قيس سعيد في ليبيا.

واستضافت تونس نهاية 2020 مندوبين ليبين اجتمعوا برعاية الأمم المتحدة في إطار ملتقى الحوار السياسي الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا.

وتشكل ليبيا شريكا تجاريا مميزا لتونس إذ كانت قبل عام 2011 تستوعب الجزء الأكبر من إنتاج الصناعات الغذائية التونسية ومواد البناء، وتغذي ليبيا القطاع غير الرسمي في تونس، الذي يستورد سلعا استهلاكية بخسة الثمن.

ويعمل في ليبيا آلاف التونسيين، إلا أن الاغلاق المتكرر للحدود عطل هذه المبادلات.

في يناير 2012 توجه الرئيس التونسي حينها المنصف المرزوقي إلى طرابلس في أول زيارة رسمية له إلى الخارج.

وغرقت ليبيا بعد ذلك في العنف فيما كان مسؤولون ليبيون يأتون بانتظام إلى تونس للمشاركة خصوصا في مفاوضات.