«مكافحة الأمراض»: 1041 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 1071 شخصا ووفاة 4 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 15 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (354).

واستلم المركز عدد (5505) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1178) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (933) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1530) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (442) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (134) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (175) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (317) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (128) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (96) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (158) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (59) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (7) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (5) عينات، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (22) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (11) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (104) عينة، مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (160) عينة، المختبر الحيوي كلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (46) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (4464) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (1041) عينة موجبة لفيروس كورونا (824 جديدة + 217 مخالطة)، بينما بلغت نسبة الحالات الموجبة (19 %).

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 334 حالة جديدة

عدد 57 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 142 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 12 حالة جديدة

عدد 82 حالة مخالطة

4.القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

5.السواني بن ادم

عدد 7 حالة جديدة

6.جادو

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

7.زليتن

عدد 21 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

8.الخمس

عدد 7 حالة جديدة

9.المنشية الجميل

عدد 6 حالة جديدة

10.الزنتان

عدد 32 حالة جديدة

11.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

12.يفرن

عدد 19 حالة جديدة

13.فسانو

عدد 14 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

14.الماية

عدد 15 حالة جديدة

15.بني وليد

عدد 25 حالة جديدة

عدد 32 حالة مخالطة

16.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

17.جنزور

عدد 11 حالة جديدة

18.الزاوية الغرب

عدد 14 حالة جديدة

19.درج

عدد 3 حالة مخالطة

20.اسبيعة

عدد 4 حالة جديدة

21.قصر بن غشير

عدد 16 حالة جديدة

22.الزاوية المركز

عدد 14 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

23.الجميل

عدد 1 حالة جديدة

24.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

25.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

26.السائح

عدد 11 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

27.الاصابعة

عدد 8 حالة جديدة

28.الشاطئ

عدد 20 حالة جديدة

29.صرمان

عدد 3 حالة جديدة

30.طبرق

عدد 4 حالة جديدة

31.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

32.ككلة

عدد 8 حالة جديدة

33.زواره

عدد 12 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

34.مسلاته

عدد 3 حالة جديدة

35.ترهونة

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

36.غريان

عدد 11 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

37.صبراته

عدد 1 حالة جديدة

38.تازربو

عدد 1 حالة مخالطة

39.العامرية

عدد 25 حالة جديدة

40.باطن الجبل

عدد 6 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1071 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 911 حالة في طرابلس

2.عدد 37 حالة في باطن الجبل

3.عدد 6 حالات في اجدابيا

4.عدد 1 حالة في غريان

5.عدد 22 حالة في الزاوية المركز

6.عدد 5 حالات في تازربو

7.عدد 9 حالات في الكفرة

8.عدد 54 حالة في مصراته

9.عدد 16 حالة في قصر بن غشير

10.عدد 10 حالات في زواره

تفاصيــــــل الــــ ( 4 ) حالات الوفاة

1.عدد 1 حالة في اجدابيا

2.عدد 1 حالة في طبرق

3.عدد 1 حالة في باطن الجبل

4.عدد 1 حالة في بني وليد

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 147121

2.الحالات النشطة : 10947

3.المتعافين : 133768

4.الٍوفيات : 2406