صنع الله: الدبيبه وعد بدعم قطاع النفط

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه وعد بدعم قطاع النفط.

وقال صنع الله خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الإدارة بشركة الجوف للتقنية النفطية مجدي جبريل الدرسي إن المؤسسة ساعية للحصول على الميزانيات المتاخرة وكذلك المقترح لهذه السنة وفقا لما تم مناقشته مع رئيس الحكومة الأحد والذي وعد فيه بدعم قطاع النفط باعتباره الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني .

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله حث خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس الشركة على الاستمرار في تطوير أعمالها وتقديم الخدمات الفنية من الدرجة الأولى لكل شركات القطاع بفضل ما تكتسبه الشركة من خبرات وطنية ذات مستوى فني رفيع ومعدات تقنية حديثة .

وأطلع جبريل مجلس إدارة المؤسسة على نشاط عمليات الشركة وأعطى نبذة موجزه عن الأعمال التي قاموا بتنفيذها خلال الربع الاول من سنة 2021 والصعوبات التي تواجهها الشركة في تحصيل ديونها من الشركات المشغلة.