السائح ومسؤول أممي يوقعان محضر تمديد مشروع تعزيز الانتخابات

وقع عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتاخابات عماد السائح مع المثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو محضر تمديد مشروع تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي “ببول” إلى نهاية ديسمبر 2021.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الجانبين عقدا اجتماعا بمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس لبحث سبل التعاون بين الطرفين من أجل دعم المفوضية في تحضيراتها للانتخابات القادمة في 24 ديسمبر 2021، وقد توج الاجتماع بتوقيع محضر تمديد مشروع تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي “ببول” إلى نهاية ديسمبر 2021.

وأكدت المفوضية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الدعم الدولي لاستعدادات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات القادمة وفق المعايير المتعارف عليها دوليا بحيث تحظى بالمصداقية وتتسم بالشفافية والشمولية.