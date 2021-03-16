مصر تتلقّى طلبًا رسميًا بإعفاء الليبيين من رسوم الدخول

خاطب القائم بأعمال السفارة الليبية لدى مصر، وزارة الخارجية المصرية، بشأن قرار وزير الداخلية المصرية فرض رسوم على المسافرين الراغبين في دخول الأراضي المصرية.

وطالب القائم بأعمال السفارة الليبية، في مذكرة رسمية، السلطات المصرية بإعفاء المواطنين الليبيين من دفع هذه الرسوم؛ تفعيلاً للاتفاقية الموقعة بين البلديْن الشقيقين عام 1992، التي تُنظّم حقوق التنقل والإقامة والعمل والتملك بين شعبيْ البلديْن.

ويأتي التحرك الليبي بعد إصدار وزير الداخلية المصري قرارًا ينصّ على فرض رسوم على المسافرين الراغبين في دخول الأراضي المصرية بواقع 25 دولارًا أمريكيًا، تُدفع عند منفذ الوصول.

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