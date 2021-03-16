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عشر سنوات بعد الربيع العربي…صحافيو فرانس24 الذين واكبوا الحدث يتذكرون

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

قبل عشر سنوات، هزت موجة من المظاهرات والاحتجاجات عرفت فيما بعد باسم “الربيع العربي” عددا من الدول في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط. حدث تاريخي واكبه وقام بتغطيته صحافيو وكبار مراسلي قناة فرانس24 وإذاعة مونتي كارلو الدولية. وعلى مدار أسابيع وأشهر، نقلوا بالصوت والصورة عبر حوارات وتقارير وريبورتاجات حماسة الحرية والتغيير التي رافقت المتظاهرين، ودوي المعارك والقصف الذي كلف الكثيريين منهم حياتهم. في هذا الفيديو الخاص يتذكرون تلك الأيام الأولى من الربيع العربي الذي “أزهر” واقع شعوب وأجيال، و”أذبل” أخرى في المنطقة العربية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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