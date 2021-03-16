«السراج»: حان وقت انتهاء معاناة شعبنا لينعم بالاستقرار والرخاء

قال رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايته، فائز السراج، إن “اتفاقنا على حكومة وحدة وطنية هو مدخل للأمن واستقرار الدولة”.

وأضاف «السراج»، خلال فعاليات المعرض الأول لمناشط وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن ووزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، “نتمنى التوفيق للمجلس الرئاسي الجديد والحكومة في أداء المهام”.

وتابع؛ “لقد أحدث الإنقسام وتوابعه من حرب وتقاتل ومختنقات، تغييرات مترامية الأبعاد في البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما أتاح وقف إطلاق النار الذي أعلناه في أغسطس الماضي، ومشاركتنا الفعالة في اجتماعات (5+5) الفرصة كاملة للوصول إلى التوافق السياسي الحالي”.

وأكد «السراج»: أنه “علينا أن لا نفرط فيما حققناه، ونغتنم هذه الأجواء المفعمة بالنوايا الحسنة لتوحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة”، لافتًا؛ ” ولعل اتفاقنا على حكومة وحدة وطنية هو المدخل إلى الأمن والاستقرار السياسي، للعمل من خلاله إلى الانتخابات ليقول الشعب كلمته، ويختار حكامه عبر صناديق الاقتراع وليس فوهات البنادق”.

وأشار إلى أن “الديمقراطية تحقق إرادة الشعب، وقادرة على إحداث تغيير نحو الأفضل بدون إراقة دماء”، مستطردًا أن ” لقد حان الوقت لتضميد الجراح وأن تنتهي معاناة شعبنا لينعم بالأمن والاستقرار والرخاء في ظل دولة مدنية حديثة، عمادها الحرية والعدالة يحكمها القانون والمؤسسات المنتخبة، تقدم أرقى الخدمات ويتنوع مصادر دخلها”.

وأوضح «السراج»: إننا نمتلك كل مقومات النهضة، وقادرون على تضييق الفجوة مع العالم المتطور، وأجدد القول بأن الانتقال من الثورة للدولة ومن الديكتاتورية إلى الديمقراطية مسار طويل شاق قد قطعنا معظمه، واليوم نجتاز خطوة هامة على هذا الطريق، ونفتح صفحة جديدة لمجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية نتمنى لهم التوفيق”.