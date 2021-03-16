ليبيا الان

“البراعصة” يُوجهون رسالة إلى الأجهزة التابعة للجيش

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مشايخ وأعيان قبيلة البراعصة في البيضاء اجتماعًا طارئًا لجميع تركيبات القبيلة؛ للبحث في الكشف عن مصير المعتقلين قسريًا والمُغيّبين من أبنائها.

المجتمعون في المركز الثقافي في مدينة البيضاء؛ أكدوا ضرورة أن تتعامل الأجهزة الأمنية والضبطية التابعة للجيش الوطني بشفافية ووضوح أكبر مع المواطنين.

وحذّر المجتمعون من التصعيد في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم، بالكشف عن مصير أبنائهم والحدّ من الخروقات الأمنية والاقتحامات للمنازل، مُلوّحين بالاعتصام في ساحة الكيش في بنغازي، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، التي أكدوا على مشروعيتها لبناء دولة القانون والمؤسسات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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