“البراعصة” يُوجهون رسالة إلى الأجهزة التابعة للجيش

عقد مشايخ وأعيان قبيلة البراعصة في البيضاء اجتماعًا طارئًا لجميع تركيبات القبيلة؛ للبحث في الكشف عن مصير المعتقلين قسريًا والمُغيّبين من أبنائها.

المجتمعون في المركز الثقافي في مدينة البيضاء؛ أكدوا ضرورة أن تتعامل الأجهزة الأمنية والضبطية التابعة للجيش الوطني بشفافية ووضوح أكبر مع المواطنين.

وحذّر المجتمعون من التصعيد في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم، بالكشف عن مصير أبنائهم والحدّ من الخروقات الأمنية والاقتحامات للمنازل، مُلوّحين بالاعتصام في ساحة الكيش في بنغازي، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، التي أكدوا على مشروعيتها لبناء دولة القانون والمؤسسات.

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