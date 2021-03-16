نقابة الأشراف تطالب الحكومة بتوحيد المؤسسات وإخراج المرتزقة

طالبت النقابة العامة للسادة الأشراف في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ المهام المناطة بها والإسراع بها ومن أهمها توحيد مؤسسات الدولة والاستفتاء على الدستور واستحقاقات الانتخابات النيابية والرئاسية، داعية لسرعة إخراج جميع القوات الأجنية الجاثمة على كامل التراب الليبي وطرد المرتزقة والإرهابيين.

ورحبت النقابة العامة للسادة الأشراف في ليبيا في بيان لها بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من قبل مجلس النواب، مطالبة رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة بإنجاز المهام المناطة به وإيجاد حلول للمشاكل اليومية التي يمر بها المواطن الليبي ومنها مشكلة السيولة وانقطاع المرتبات وانقطاع التيار الكهرباء على كثير من المناطق لأوقات طويلة ومعالجة جائحة كوفيد 19 وغلاء الأسعار في السلع التموينية وغيرها من الأمور المستعجلة.

وأكدت النقابة أن المهام المناطة برئيس الحكومة صعبة خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا والوقت المحدد لهذه المهام محسوب بدقة حتى 24 ديسمبر فعليه أن لا يستنزف الوقت وأن لا يطالب بوقت إضافي لأن كل وقت يضاف له هو إطالة في أمد الأزمة التي أثقلت كاهل المواطن الليبي ولن يقبل الليبيون بأية أعباء أخرى.