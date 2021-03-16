«العلاقي»: على «الدبيبة» الإفراج الفوري عن المسجونين من «طرفي الصراع سابقا»

طالب وزير العدل خلال فترة المجلس الوطني الانتقالي، محمد العلاقي، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بالإفراج الفوري عن كل المتهمين المقبوض عليهم من «طرفي الصراع سابقا» في سجون «حكومة الوفاق» و«الحكومة المؤقتة».

وقال العلاقي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “السيد: وزير الدفاع ورئيس حكومة الوحدة الوطنية. يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم التهاني والتبريكات بمناسبة حلفكم اليمين واختياركم رئيسا للوزراء مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد في انجاز مهامكم بالكفاءة المطلوبة”.

وأضاف “يهمني أن أعرض على سيادتكم ما يأتي بيانه، حيث إن الفرقاء السياسيين ومن كانوا وراء الحرب التي عانت منها بلادنا قد اتفقوا وكونوا حكومة جديده هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة معاليكم”.

وتابع “حيث إن حكومة الوفاق قد انتهت قانوناً وأن الحكومة المؤقتة قد انتهت كذلك، وحيث إن هناك مسجونين من طرفي الصراع سابقاً وأن الحكومة الجديدة قد حلت محلهما وبالتالي لم تعد للمدعي العام العسكري بحكومة الوفاق ولا المدعي العسكري بالحكومة المؤقتة ولا المحاكم العسكرية أية ولاية في نظر القضايا التي أمامها”.

واستطرد “هناك عدد غير قليل من المتهمين في المحاكم بشرق البلاد وغربها فإن الضرورة العاجلة تحتم الإفراج عن المتهمين من الطرفين وإخلاء سبيلهم فوراً، آخذين دور القضاء الايجابي في قضية المصالحة الوطنية والقول بغير ذلك يعد فعلاً شائناً تتأذى منه العدالة ويبعد عن مضمون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية راجين منكم معالجة الأمر بما يستحقه من اهتمام وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الشكر والتقدير”.