الجزائر- الانتخابات النيابية في 12 يونيو.. هل يدفع تبون بالأزمة السياسية إلى صناديق الاقتراع؟

تستضيف دنيا نوار في هذا العدد من برنامج “النقاش المغاربي” الكاتب والمحلل السياسي مصطفي الفتوري، والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ناصر ودادي، الكاتب الصحافي والمحلل السياسي أمين بلعامري، للحديث عن حكومة رئيس الوزراء المعين عبد الحمدي دبيبة التي من المتوقع أن تبدأ العمل يوم الاثنين بعد تأدية اليمين ونيل الثقة، وفي موريتانيا، حيث خلصت الأجهزة القضائية إلى لائحة اتهامات وجهتها إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وفي الجزائر تم تحديد موعد الانتخابات النيابية ولكن الشارع أعرب عن رفضه لإجراء هذه الانتخابات.

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