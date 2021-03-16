السراج: أسلم السلطة ترسيخا لمبدأ التداول السلمي لها

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إنه يسلم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية ترسيخا لمبدأ التداول السلمي لها.

وأضاف خلال مراسم تسليم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية أن حكومة الوفاق نجحت في حل الكثير من المختنقات وعانت الكثير من المصاعب بسبب التدخلات الخارجية مبينا أن الحرب فاقمت أزمة الكهرباء وتسببت في خروج الشركات الأجنبية من ليبيا.

ودعا السراج إلى العمل عبر حكومة الوحدة الوطنية؛ لإقامة انتخابات عامة تتجسد فيها إرادة الليبيين في التغيير وطالب بتحقيق المصالحة الوطنية، قائلاً إنها السبيل الأمثل لقيادة الليبيين لمرحلة الاستقرار الدائم.

وأوضح السراج أن لقاحات كورونا ستصل إلى البلاد في المدة القريبة القادمة