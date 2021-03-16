وزير الصحة الجديد: سنعمل على حلحلة كافة مشاكل القطاع الطبي

عُقد بديوان وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم التسليم والاستلام لمهام وزير الصحة بحكومة الوفاق، ووزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، في بيان صادر عنها: “سلم لطفي الجالي وزير الصحة المكلف بحكومة الوفاق، إلى علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وقد حضر مراسم التسليم عدد من مدراء الإدارات والمسؤولين”.

وأضاف البيان “وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وجه شكره، لجميع الموظفين بديوان وزارة الصحة على كل المجهودات المبذولة خلال الفترة الصعبة التي مرت بالبلاد من انقسامات وحروب وجائحة كورونا”.

وأكد الزناتي في كلمته، ضرورة تظافر جميع الإدارات بديوان الوزارة والقطاعات التابعة لها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي، قائلا: “سنعمل خلال الفترة المقبلة بأقصى جهد حتى يتم حلحلة جميع المشاكل الخاصة بالقطاع والتي من أهمها توفير أدوية الأورام ومشغلات الكلى وجائحة كورونا، ونطمئن كافة افراد الشعب الليبي غرباً وشرقاً وجنوباً وأنه من اليوم الصحة ستكون بخير وازدهار”.