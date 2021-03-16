طيبة اللولبي : هذه قصة مطار الفراشة

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

16 March, 2021

قدمت مهندسة شابة من مدينة الزاوية اسمها طيبة اللولبي ، تصميما لمشروع إنشاء مطار طرابلس العالمي ، ويحمل التصميم شكل فراشة ، وهو رمز تقول اللولبي انها استوحت فكرته من أحد أنواع الفراشات النادرة لموافقتها للمضمون المعنوي و الجمالي للمطارات

ولقى تصميم اللولبي اعجابا اثر نشرها له على صفحتها في موقع الفيسبوك والتقت بوابة افريقيا الاخبارية المهندسة الشابة للحديث عن مشروعها الضخم.

اولا لنقدم تعريف عنك للقراء ؟

طيبة نصرالدين اللولبي، من مدينة الزاوية طالبة في جامعة طرابلس الأهلية قسم الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني ، و ناشطة في مؤسسات المجتمع المدني منذ سنة 2011.



لماذا اخترتي تصميم مشروع ضخم ؟

بداية المشروع من ضمن مادة تصميم معماري 5 و ليس مشروع تخرج حيث يتحدث منهج هذه المادة عن طرق النقل و المواصلات ، سبب إختيار المشروع الحاجة الماسة للمدينة لمطار دولي عوضاً عن المطار الذي إحترق جراء الحرب، و من الناحية العمرانية إنشاء تصميم يناسب النظرة الأولى للمدينة وظيفيا وجماليا.

كيف بدأت رحلة التفكير الى الوصول للتصميم النهائي ؟



كانت فكرة الفراشة في التصميم بصفة عامة واردة منذ فترة ؛ و لكن تطورت الفكرة في إختيار هذا النوع بالتحديد من الفراشات بعد دراسة الأمثلة المشابهة و دراسة الموقع و البرنامج المعماري و المساحي لتصميم المطارات.

كمهندسة هل كان تصميم مطار حلما قديما بالنسبة لك ؟

بالتأكيد كمهندسة معمارية أطمح بأن أضع بصمتي الخاصة في تصميم كل المراكز الحيوية بطريقة تعبر عن فلسفتي المعمارية الخاصة.

هل فكرتي في تكلفة المشروع أثناء تصميمه ؟ كانت فكرة الفراشة في التصميم بصفة عامة واردة منذ فترة ؛ و لكن تطورت الفكرة في إختيار هذا النوع بالتحديد من الفراشات بعد دراسة الأمثلة المشابهة و دراسة الموقع و البرنامج المعماري و المساحي لتصميم المطارات.بالتأكيد كمهندسة معمارية أطمح بأن أضع بصمتي الخاصة في تصميم كل المراكز الحيوية بطريقة تعبر عن فلسفتي المعمارية الخاصة.



بالتأكيد مثل كل تصميم معماري يجب مراعاة التكلفة مع الجودة مع الوقت، و التصميم الناجح الذي يجمع بين هذه النقاط.

هل الفراشة تمثل في تصميمك شكلا جماليا فقط ام انك تريدين تقديم فكرة من خلالها ؟

فلسفة الفراشة في تصميمي تعني الطيران الذي يجمع بين الخفة و الرشاقة والجمال مع مراعاة العلاقات الوظيفية التي تمثل الدور الأهم بالحركة داخل المطار.

ما الميزة الجوية الجديدة التي لم تكن متوفرة في مطار طرابلس السابق ؟

صمم المطار بفكرة الإستدامة أو بمعنى آخر(حفظ الطاقة) قدر الإمكان، حيث تعتمد فكرة تسقيف أجزاء من التصميم على ألواح زجاجية تحفظ الطاقة الشمسية في النهار لتشتغل تلقائياً في المساء، أيضاً أحد مظاهر الإستدامة وجود الأشجار الخضراء بكثرة داخل و خارج المطار للحد من التلوث البيئي الناتج عن الأدخنة والغازات النفاثة قدر الإمكان ، كما يعتمد على نظام التهوئة التلقائية للحد من إهدار الطاقة و محاولة حفظها للأجيال القادمة ، كما أعتمد النظام الإنشائي بنظام المنشآت الفراغية (القشرية) للتسقيف.

هل تسافرين كثيرا وماهي اجمل المطارات بالنسبة لك ؟

أنا من عشاق السفر و الإكتشاف و لكن للأسف بسبب الوضع الذي تمر بيه ليبيا لم اسافر منذ سنة2016 تقريباً ؛ أجمل مطار بالنسبة لي مطار بكين من تصميم المعمارية الراحلة زها حديد.