رشوان: نتمنى من حكومة الوحدة الوطنية العمل على إبعاد الميليشيات عن مؤسسات الدولة

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي سعيد رشوان إن تسلل المجموعات الميليشياوية إلى مناصب مسؤولة وحتى قيادية في مؤسسات الدولة جاء نتيجة الأوضاع السياسية التي عانى منها البلد منذ العام 2011، ما مكنهم من السيطرة على الأمن والاقتصاد والمصارف ومختلف المؤسسات المهمة، حتى أن المصرف المركزي الآن تم رصد 25 وظيفة من مجموعات مستوردة من الخارج غير معروفة للبيبيين، على حد تعبيره.

رشوان وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أشار إلى أن الوجود الميليشياوي يعيق استقرار الدولة والتنمية والمصالحة.

وأردف: “نتمنى بعد أن تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة أن تعمل على إبعاد هذه الميليشيات والعناصر المرتبطة بها في مؤسسات الدولة، وأن تعمل على نزع السلاح والإمكانات المتوافرة لديهم، وأن نرى خطوات ملموسة في هذا الإطار، في سياق مكافحة ظاهرة الفساد التي تفشت في المجتمع، ومع استخدام تلك المجموعات الأموال الليبية واستباحتها في سبيل أن تبقى موجودة في الإدارة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية