“القابضة للاتصالات” تسعى لتعزيز التعاون مع الشركات البريطانية

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، فيصل قرقاب، رفقة مسؤول العلاقات التجارية البريطانية لدولتيْ ليبيا وتونس؛ أهمية التعاون المشترك بين الطرفين في جانب الاتصالات والتقنية وفتح آفاق جديدة للتطوير والاستثمار.

وتضمن الاجتماع، بحث عودة الشركات البريطانية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل في ليبيا ومساهمتها في التخطيط الاستراتيجي والمشاريع المستقبلية، كما تم استعراض الدور الفاعل الذي تلعبه الشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها في تقديم وتطوير خدمات الاتصالات.

من جهته، أكد “قرقاب” على سعي الشركة القابضة إلى الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال الاتصالات والتقنية.

وذكر أن الشركة تطمح إلى تطوير القطاع وتوسيع الاستثمارات بالبلاد مشددا على أهمية التعاون بين الشركات المحلية والبريطانية، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا مهمًا للدفع بعجلة التطور، وخاصةً في قطاع الاتصالات والتقنية.

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