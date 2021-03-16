وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية يتسلم مهامه

أقيمت بديوان وزارة الصحة مراسم التسليم والاستلام لمهام وزير الصحة، حيث سلم وزير الصحة المكلف بحكومة الوفاق لطفي الجالي إلى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي وحضر مراسم التسليم عدد من مدراء الإدارات والمسؤولين.

وأكد وزير الصحة في كلمته على ضرورة تضافر جميع الإدارات بديوان الوزارة والقطاعات التابعة لها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي، مضيفا سنعمل خلال الفترة القادمة بأقصى جهد حتى يتم حلحلة جميع المشاكل الخاصة بالقطاع والتي من أهمها توفير أدوية الأورام ومشغلات الكلى وجائحة كورونا، وأردف نطمئن كافة افراد الشعب الليبي غرباً وشرقاً وجنوباً وأنه من اليوم ستكون الصحة بخير وازدهار بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة.