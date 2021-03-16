الحويج: قيام الدولة لن يكون الا بوجود قوات مسلحة وأجهزة أمنية وشرطية فاعلة وحرفية

ليبيا – شارك وزير الخارجية بالحكومة الليبية منتهية الولاية عبد الهادي الحويج عبر تقنية “الزوم فيديو”، في فعاليات الطاولة المستديرة الدائمة التي عقدت حلقة ضمن سلسلة اجتماعاتها تحت عنوان “السلام أكثر تعقيدًا من الحرب والبحث عن المستقبل الخاص” والتي تنظمها كلية مسارات العولمة في جامعة موسكو الحكومية “لومونوسوف”.

وشارك في هذه الدائرة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة لفيف من الباحثين والدبلوماسيين والخبراء المختصين في قضايا الصراع وبناء السلام من مختلف دول العالم.

وتناول النقاش حول المائدة عدد من المحاور منها “ليبيا بين الماضي والحاضر”، والحالة الراهنة للشعب والبلد، والدور المحتمل لجمهورية روسيا الاتحادية في إعادة بناء وإعمار ليبيا بعد الصراع والمساهمة في بناء السلام بمنطقة شمال أفريقيا، وجائحة كورونا، والواقع الجديد “نظرة إلى المستقبل”.

وتمحورت مشاركة الحويج في نقاشه حول عدد من المحاور المطروحة حيث قال: إن خيار السلام هو الخيار الصعب لكنه هو الخيار الحقيقي لحل الازمة الليبية حلًا مستدامًا وعادلًا ومنصفًا، وهذا لن يكون إلا عبر آليات جمع وتنظيم ونزع السلاح والعمل على مصالحة وطنية شاملة لا تقوم على المغالبة ولا على منطق المنتصر والمهزوم، وأن تكون البلاد خالية من السجون السرية والسياسية وغير الرسمية.

وأشار إلى ضرورة أن تكون ليبيا واحة للاستقرار والأمان وحقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية، وأن تحتكر مؤسسات الدولة المختصة السلاح دون غيرها، عبر أجهزتها الشرطية والعسكرية.

أما بشأن الدور الروسي في ليبيا فقال: “روسيا مؤهلة لأن تلعب دورًا أكبر في ليبيا، إلا أن حركتها ما تزال بطيئة مقارنة بتسارع الأزمة. من المهم أن يكون فضاء المتوسط فضاءً للسلام، ولن يكون ذلك إلا بإيقاف تدفقات السلاح والمرتزقة الإرهابيين الأجانب وإيقاف السفن والطائرات التركية”.

وأكد على أن قيام الدولة لن يكون إلا بوجود قوات مسلحة وأجهزة أمنية وشرطية فاعلة وحرفية، مضيفًا: “في بلادي المنهكة كان لجائحة كورونا الأثر البالغ نتيجة الانقسام وانعدام البنية التحتية وحجب الموارد المالية عن الكثير من المناطق، ولكن في المقابل نجد أن روسيا الصديقة تقدم مساعدتها بتوفير اللقاح لدول مستقرة ومجاورة لنا، بينما لم نشهد لها أمام هذا الوباء أي مساعدة رغم حجم العلاقات بين البلدين”.

وفي الختام شكر الحويج جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة على اهتمامها بحلحلة وإنهاء الأزمة الليبية، خاصة وأنها بلد صديق عبر التاريخ للشعب الليبي تربطها علاقات واتفاقيات ثنائية مع ليبيا، وليس لها معنا ماضٍ استعماري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية