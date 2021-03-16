معزب: إجراء المصالحة الوطنية لا بد من أن يقترن بتوافر الإرادة السياسية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن توافر الإمكانيات المالية ليس كافيًا لإجراء المصالحة الوطنية؛ إذ لا بد أن يقترن الأمر بتوافر الإرادة السياسية.

معزب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، أبرز أن الأزمة تكمن في اقتناع والتزام جميع القوى والأطراف بمتطلبات تحقيق المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أن السماح بعودة مهجري الشرق ممن عارضوا توجهات ومشاريع القيادات السياسية والعسكرية في شرق البلاد، قد تكون خطوة إيجابية تعزز الثقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية