الترجمان: على حكومة الوحدة وضع الأسس السليمة لملف المصالحة الوطنية

ليبيا – وصف رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان تأسيس مفوضية للمصالحة الوطنية وتحقيقها خلال أقل من تسعة أشهر بمثابة حلم كبير لا يتناسب مع الواقع المليء بألغام تراكم الصراعات الجهوية والمناطقية.

الترجمان وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: “في السنوات الماضية حدثت صراعات كثيرة بين القبائل والمدن في الغرب الليبي، من بينها ما وقع بين الزنتان والرجبان، وروشفانة والزاوية، ومصراتة وتاورغاء، وهي صراعات شهدت توظيف كل طرف فيها لما يملكه من ميليشيات مسلحة، ولذلك اتسمت بالعنف الشديد، وبالطبع لا يمكن معالجة كل هذا خلال أشهر قليلة”.

وذهب الترجمان إلى أن هذه الخلافات الجهوية والقبلية بالمنطقة الغربية لم تُكبح إلا مع تقدم الجيش الوطني نحو العاصمة في أبريل2019، لكن بعد انسحابه الأخير ارتكبت ميليشيات بالزواية ومصراتة وزلتن وزوراة انتهاكات مروعة بحق المدن التي ناصرت الجيش الوطني في ترهونة وغريان والأصابعة.

وأكد أن السلطة الجديدة ما تزال تملك الكثير من الخيارات، من بينها وضع الأسس السليمة لملف المصالحة بالعمل الجاد في جمع وتوثيق الانتهاكات، والقيام بالتحري تمهيدًا للقيام بالمساءلة وتحقيق العدالة مستقبلًا، ومن ثم تحقيق مصالحة مستدامة على أرض الواقع، لا مجرد نصوص ووثائق لا يأبه بها الجميع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية