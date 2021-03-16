سفير ألمانيا: تسليم السلطة حدث استثنائي وبداية لأمور أكثر إيجابية

أكد السفير الألماني لدى ليبيا أولفير اوفتشا أن تسليم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية حدث استثنائي يمكن أن يكون بداية لأمور أكثر إيجابية.

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وقال أوفتشا في تغريدة له بموقع “تويتر” إن تسليم السلطة حدث استثنائي مضيفا “من خلال حفل تسليم السلطة اليوم، تُظهر ليبيا جدوى الإنتقال السلمي للسلطة وهذه تعتبر إشارة قوية، لليبيين وللمنطقة وكل الشركاء، ويمكن أن يكون هذا بداية لأمور أكثر إيجابية” وختم بالقول “خالص الإحترام والتقدير والتهاني القلبية مبروك”.

وجرت اليوم الثلاثاء مراسم التسليم والاستلام بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والمجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة محمد الدبيبه.

وقال السراج خلال مراسم تسليم السلطة إنه يسلم السلطة ترسيخا لمبدأ التداول السلمي لها ودعا إلى العمل عبر حكومة الوحدة الوطنية؛ لإقامة انتخابات عامة تتجسد فيها إرادة الليبيين في التغيير وطالب بتحقيق المصالحة الوطنية، قائلاً إنها السبيل الأمثل لقيادة الليبيين لمرحلة الاستقرار الدائم.