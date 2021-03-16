العباني: يجب اقتران ملف المصالحة الوطنية بتعويضات مالية عادلة للمتضررين

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أن الوقت الممنوح للسلطة الانتقالية الجديدة لا يكفي لإتمام مشروع كبير الحجم والأهمية كالمصالحة الوطنية لكنه كفيل بوضع أسسه فقط.

العباني وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: “يجب اقتران المصالحة بتعويضات مالية عادلة للمتضررين، وإلا تحولت إلى حبر على ورق. وبالتالي لا بد من رصد ميزانية كبيرة تتناسب وكثرة ضحايا الانتهاكات وفداحة الأضرار”.

وحذر العباني من مخاطر تغلغل الفساد وابتلاعه للأموال، التي قد تخصص لهذا الغرض، مستكملًا: “الأموال متوفرة، وحجم الإنفاق الحالي بالبلاد كبير جدًا، لكنه بلا نتائج بسبب تغلغل الفساد”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية