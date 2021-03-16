افحيمة: ليبيا تتعافى وتسير نحو انتخابات ديسمبر

اعتبر عضو مجلس النواب صالح افحيمه أن ليبيا تتعافى بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في سرت وأداء اليمين الدستورية في طبرق ثم تسليم السلطة في العاصمة طرابلس.

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وقال افحيمة في تدوينة له بعنوان “ليبيا تتعافى” “من سرت قلب ليبيا النابض إلى طبرق دار السلام واليوم في طرابلس حاضرة الوطن عروس البحر والنهر تتوالى المشاهد الحضارية في خُطاً حثيثة نحو (انتخابات) 24 ديسمبر” مقدما “الشكرا لكل من ساهم ويساهم في ذلك”.

وجرت اليوم الثلاثاء مراسم التسليم والاستلام بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والمجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة محمد الدبيبه.

وقال السراج خلال مراسم تسليم السلطة إنه يسلم السلطة ترسيخا لمبدأ التداول السلمي لها ودعا إلى العمل عبر حكومة الوحدة الوطنية؛ لإقامة انتخابات عامة تتجسد فيها إرادة الليبيين في التغيير وطالب بتحقيق المصالحة الوطنية، قائلاً إنها السبيل الأمثل لقيادة الليبيين لمرحلة الاستقرار الدائم.