الأمم المتحدة: آداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستورية خطوة مهمة نحو بناء دولة موحدة

كوبيتش هنأ في بيان له نشرته البعثة الأممية عبر موقعها الرسمي رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وحكومته والمجلس الرئاسي الجديد وحثهم على الإسراع بمعالجة التحديات العديدة التي يواجهها الشعب الليبي وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في الـ 24 من ديسمبر القادم.

وأثنى الممثل الخاص على مجلس النواب وقيادته وأعضائه الذين توحدوا مرة أخرى وأظهروا شعوراً عالياً بالمسؤولية الدستورية لما فيه صالح شعبهم وبلدهم.

وأشاد كوبيتش على الرئيس السابق للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج لقيادته وحنكته السياسية ولحرصه على ضمان انتقال سلس وسريع للسلطة.

وقال البيان الصحفي إن جلسة أداء اليمين اليوم جسدت حرص الليبيين وتصميمهم على تجاوز خلافاتهم والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع والسير معاً نحو الوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والمساواة وتمكين المرأة والشباب، ونحو بناء دولة موحدة مستقلة ديمقراطية وذات سيادة، تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بشكل متساوٍ للجميع.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشركاؤها الدوليون عن استعدادهم التام لمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للشعب الليبي والمؤسسات الليبية.