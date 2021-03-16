البشتي لـ«الدبيبة»: اهتم بتوفير «السيولة والكهرباء والبنزين»

دعا عبد العظيم البشتي، المحلل السياسي، رئيس الحكومة الجديد عبدالحميد الدبيبة لإلى التركيز على حل ثلاثة ملفات مهمة ذات أهيمة وأولوية خاصة لكونها تتعلق وتمس حياة الليبيين.

وقال «البشتي»، على حسابه بـ«فيسبوك»، «ننتظر من رئيس الحكومة الجديد عبدالحميد الدبيبة في فترة حكمه القصيرة التركيز على حل ثلاثة ملفات مهمة ذات أهيمة وأولوية خاصة لكونها تتعلق وتمس حياة الليبيين بشكل مباشر».

وأضاف المحلل السياسي أن الملفات المهمة الثلاثة هي توفير السيولة وحل مسألة انقطاع الكهرباء وتوفير البنزين في محطات التوزيع.

واختتم عبد العظيم البشتي حديثه بمطالبة الدبيبة بتعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار، قائلا: «إن أمكن تعديل سعر الصرف أمام الدولاء كما وعدت».