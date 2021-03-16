قبل التسليم لحكومة الوحدة.. مالية الوفاق تطلق تطبيق “260 رواتب ليبيا”

ليبيا – أعلنت وزارة المالية عن إطلاق تطبيق “260 رواتب ليبيا” والذي يتمكن الموظف الحكومي من خلاله الاطلاع على حركة مرتباته الشهرية.

وزارة المالية قالت عبر مكتبها الإعلامي إن التطبيق سيمكن الموظف من التواصل المباشر مع اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات عبر خدمة الاستفسار الإلكتروني “https://260app.mofservices.ly”

ونوهت إلى أن التطبيق يتوفر على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل الأندرويد، وقريبًا سيكون متاحًا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل IOS، مؤكدة أن التطبيق سيبدأ بعرض بيانات شهر مارس 2021.

الوزارة لفتت إلى أنه تسعى من خلال التطبيق إلى تقديم خدمات بأحدث التقنيات لرفع العناء عن الموظفين في القطاع الحكومي ولكسر المركزية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية