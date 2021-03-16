توقيع محضر تمديد برنامج “بيبول” في ليبيا

أخبار ليبيا24

وقعت المفوضية العليا للانتخابات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، اليوم الثلاثاء، محضر تمديد مشروع تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي “بيبول” إلى نهاية ديسمبر 2021.

واستقبل الدكتور عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جيراردو نوتو، المثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، اليوم في المقر الرئيسي للمفوضية.

وقالت المفوضية إن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون بين الطرفين من أجل دعم المفوضية في تحضيراتها للانتخابات القادمة في 24 ديسمبر 2021.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدعم الدولي الحثيث لاستعدادات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات القادمة وفق المعايير المتعارف عليها دوليا بحيث تحظى بالمصداقية وتتسم بالشفافية والشمولية.