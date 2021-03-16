الرئيس التونسي يزور ليبيا غدًا

أخبار ليبيا24

أعلنت، الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد، سيجري غدا الأربعاء زيارة رسمية إلى ليبيا، في أول زيارة لرئيس دولة عقب استلام السلطة التنفيذية الليبية الجديدة لمهامها بشكل رسمي.

وأوضحت الرئاسة، في بيان، أن الزيارة تأتي في إطار مساندة تونس لليبيا في مسارها الديمقراطي ورغبة في مزيد ربط جسور التّواصل بين قيادتي البلدين.

ولم توضح الرئاسة اللقاءات التي سيعقدها سعيد في ليبيا.

وأضافت، كما تمثل مناسبة لإرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من أداء حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لليمين الدستوري أمام مجلس النواب الليبي.

وكان سعيد قد وجه التهنئة في وقت سابق للسلطة التنفيذية الليبية الجديدة، حيث أجرى اتصالين هاتفين مع كل من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة.