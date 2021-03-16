وأوضح المصدر أن هناك مسؤولين ليبيين أطلعوا على بنود الاتفاق وعلى علم به.

وأشار المصدر إلى أن طائرات من الخطوط الإفريقية وطائرات تركية ستنقل المرتزقة من مطار معيتيقة الدولي إلى تركيا ومن ثم الى سوريا.

وأكد المصدر أنه فور ورود أنباء عن الاتفاق واستنفرت معسكرات المرتزقة تمهيدًا للإخلاء.

المصادر أوضحت أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت حوالي 10 آلاف دولار للفرد الواحد منهم.