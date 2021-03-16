العسكرية المشتركة تطالب بالسحب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا

أصدرت اللجنة العسكرية المشتركة الدائمة 5+5 في جولتها الثامنة المنعقدة في مقرها الدائم بمدينة سرت بيانا ختاميا عقب اجتماعها الثالث خلصت في إلى جملة من النقاط، وخاصة في علاقة بآلية خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وقالت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، إنها ناقشت الجهود المبذولة في سبيل إخراج المرتزقة بشكل عاجل مطالبة مجلس الأمن والدول المتابعة لمخرجات مؤتمر برلين بإلزام الدول المتابعين لها بإخراجهم وسحبهم الفوري من على نقاط التماس ومن الأراضي الليبية بالكامل.

كما ناقشت اللجنة موضوع مواصلة تبادل المحتجزين وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى بحث الخطوات العلمية في عمل عمل المراقبين على الأراضي الليبية.

وأثنت على ما سمته الدعم الدؤوب والمستمر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعلى القادة الميدانيين لالتزامهم الكامل بوقف إطلاق النار الذي توصلو إليه بموجب اتفاق جنيف في في 23 دسمبر 2020.

يشار إلى أن اللجنة عبرت في بيانها أيضا عن ترحيبها، بأداء اليمين الدستوري للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لمباشرة المهام الموكولة إليهما، مثمنة زيارة الدبية للجنة بمقرها الدائم بمدينة سرت.