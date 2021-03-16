السايح يوقع مع مسؤول أممي على تمديد مشروع تعزيز الانتخابات

ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الثلاثاء جيراردو نوتو المثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

الاجتماع بحث يحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات سبل التعاون بين الطرفين، من أجل دعم المفوضية في تحضيراتها للانتخابات المرتقبة في الـ24 من شهر ديسمبر القادم.

وتوج الاجتماع بتوقيع محضر تمديد مشروع تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي “ببول” إلى نهاية ديسمبر 2021.

وبحسب المفوضية يأتي الاجتماع في إطار الدعم الدولي الحثيث لاستعدادات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات القادمة وفق المعايير المتعارف عليها دوليًا، بحيث تحظى بالمصداقية وتتسم بالشفافية والشمولية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية