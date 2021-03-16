باشاغا: سأكون مستعداً للمساءلة عن أي تجاوزات حدثت 

أخبار ليبيا24

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء سأكون مستعداً للمساءلة عن أي تجاوزات حدثت.

وأضاف باشاغا في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لن نعود للدكتاتورية، ولن يقبل الليبيون بأن يحكمهم أحد بالحديد والنار.

وتابع وزير الداخلية :“نحن أول من يمتثل للقانون، نمضي في مسيرة التداول السلمي على السلطة، لنضمن استمرارية الدولة وتقوية مؤسساتها، على أمل أن يتحقق السلام والوئام في ليبيا، داعيين بالتوفيق لحكومة الوحدة الوطنية”.

وذكر باشاغا :”لقد بذلنا جهدنا لخدمة المواطنين، ولقد حققنا ما حققناه بفضل الله ثم جهود وتكاثف الضباط وضباط الصف والموظفين بوزارة الداخلية”.

وأشار وزير الداخلية إلى إقامة المعرض الأول لمناشط وزارة الداخلية لعامي 2019-2020، الذي تم من خلاله عرض التقارير الختامية لأنشطة الوزارة بمختلف أجهزتها وإداراتها ومكوناتها.

ويضيف :“لقد استلمت في أكتوبر 2018 أمانة كبيرة أسلمها اليوم لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، الذي أدعو الله له بالتوفيق”.

وختم تغريداته قائلًا :“أعتذر لجميع الليبيين عن أي خطأ بدر مني خلال تأديتي لعملي، وأشهد الله أن غرضي كان ولايزال خدمة ليبيا”.