بن شرادة يدعو حكومة الوفاق لتقديم نفسها للقضاء الليبي

دعا عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة حكومة الوفاق لأن تقدم نفسها للقضاء الليبي لتثبت برائتها.

وقال بن شرادة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “عملية التسليم والاستلام بين السلطات ليس حفل استعراضي بكلمات تدغدغ المواطن إنما هي بداية لحكومة أمامها طريق طويلة وحكومة منتهية من المفترض بأن تقدم نفسها أمام القضاء الليبي لتأخذ ورقة البراء”.

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وأضاف بن شرادة أن “الكلمات العاطفية والدغدغة بالدولة المدنية لا تسمن ولا تغني من جوع المواطن” مردفا “ما يريدة المواطن هو أن تعرض علية صك البراء على فترة عملهم من القضاء الليبي غير ذلك لا يهمه دولة مدنية نهبت أموالة وجعلته يتسول في الشوارع وبين حكم الفرد أو العسكر فالمواطن يفضل حكم دكتاتوري العادل على حكومة مدنية تنهب اموالة و تسود عيشتة”.

وجرت اليوم الثلاثاء مراسم التسليم والاستلام بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والمجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة محمد الدبيبه.

وقال السراج خلال مراسم تسليم السلطة إنه يسلم السلطة ترسيخا لمبدأ التداول السلمي لها ودعا إلى العمل عبر حكومة الوحدة الوطنية؛ لإقامة انتخابات عامة تتجسد فيها إرادة الليبيين في التغيير وطالب بتحقيق المصالحة الوطنية، قائلاً إنها السبيل الأمثل لقيادة الليبيين لمرحلة الاستقرار الدائم.