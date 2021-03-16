الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية تتسلمان السلطة بشكل رسمي 

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تسلم رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء السلطة بشكل رسمي للبدء في إدارة شؤون البلاد.

وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج خلال مراسم تسليم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية إنه يسلم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية ترسيخا لمبدأ التداول السلمي لها.

وأضاف السراج في كلمة مقتضبة أن حكومة الوفاق نجحت في حل الكثير من المختنقات وعانت الكثير من المصاعب بسبب التدخلات الخارجية.

وأشار رئيس المجلس لرئاسي إلى أن الحرب فاقمت أزمة الكهرباء وتسببت في خروج الشركات الأجنبية من ليبيا، موضحًا أن لقاحات كورونا ستصل إلى البلاد في المدة القريبة القادمة.

وطالب السراج تحقيق المصالحة الوطنية، معتبرًا أنها هي السبيل الأمثل لقيادة الليبيين لمرحلة الاستقرار الدائم.

ومن جهته، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الشكر إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وزملاءه على ما بذلوه من جهد في هذه الفترة الصعبة.

وتابع الدبيبة :”الأخطاء والمحاسن كانت موجودة في ظروف صعبة جدًّا مرت بها الحكومة السابقة”.

ويضيف رئيس الحكومة :”عازمون على الإصلاحات في المرحلة المقبلة وسنحاول إكمال ما بدأه المجلس الرئاسي بما فيه صالح الليبيين”.

يشار إلى أن السلطة التنفيذية الليبية الجديدة استلمت مهامها بشكل رسمي بعد أداء كل من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، اليمين الدستوري أمام المحكمة العليا وأداء حكومة الوحدة لليمين الدستوري أمام مجلس النواب.