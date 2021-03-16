اللجنة العسكرية: اجتماع قريب لتقييم الجاهزية وفتح الطريق الساحلي بعد أسبوعين 

أخبار ليبيا24

أكدت للجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم الثلاثاء أنها سوف تجتمع قريبا لتقييم الجاهزية وفتح الطريق بين سرت ومصراتة في مدة أقصاها اسبوعين من تاريخه.

وأضافت اللجنة في البيان الختامي أنها ناقشت آلية تنفيذ بند خروج المرتزقة والمقاتلين الاجانب وتؤكد على ضرورة استمرار الجهود لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب فورا.

وثمنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التزام القادة الميدانيين بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020.

وأشادت اللجنة في بيانها الختامي بمجهودات لجانها الفرعية وفرقها الميدانية وما قاموا به من خطوات في تذليل الصعوبات في سبيل التمثيل الأمثل لهذا الاتفاق ولاسيما بما يتعلق بإزالة الألغام ومخلفات الحرب التي أعلن عن البدء في تنفيذها في 10 فبراير والترتيبات الأمنية تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي بما يكفل سلامة مستعمليه.

وكررت اللجنة مطالبتها لمجلس الأمن والدول المتابعة لمخرجات مؤتمر برلين بإلزام الدول التابعين لها المرتزقة والمقاتلين الأجانب بسحبهم فورا من الأراضي الليبية.

وأكدت اللجنة أنه تمت مواصلة النقاش حول تبادل المحتجزين وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق ذلك، موضحة أنها استكملت نقاشاتها مع الفريق المتقدم المرسل من أمانة الامم المتحدة حول الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين على الأراضي الليبية.