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ليبيا تواصل تسجيل أرقام جديدة بجائحة كورونا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

يواصل التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا في ليبيا تسجيل المزيد من الإصابات وكذلك بالنسبة لحالات الوفاة والشفاء

واستلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض الإثنين عدد (5505) عينة، وبعد فحص العينات أظهرت النتائج تسجيل (4464) عينة سالبة و(1041) عينة موجبة (824 جديدة + 217 مخالطة) أي بنسبة بلغت 19 بالمائة من إجمالي العينات.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض (1071) حالة شفاء جديدة، إضافة إلى (4) حالات وفاة في كل من إجدابيا وطبرق وباطن الجبل وبني وليد.

وبهذا بلغ إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 147121  منها 10947 و133768 حالة تعافي و2406 حالة وفاة.

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اخبار ليبيا 24

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