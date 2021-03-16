لجنة “5+5” تُعلن قرب فتح الطريق الساحلي

اختتمت لجنة “5+5” العسكرية، اجتماعاتها في سرت، بحضور وفد من البعثة الأممية، مُعلنة قرب الانتهاء من كافة المتطلبات اللازمة لفتح الطريق الساحلي.

وأكدت اللجنة أنها ستجتمع قريبًا؛ لتقييم الجاهزية لفتح الطريق في مدة أقصاها أسبوعان، بعد التأكد من إنجاز كافة الجوانب المطلوبة.

وكرّرت اللجنة مطالبتها لمجلس الأمن والدول المعنية بمتابعة مخرجات مؤتمر برلين؛ بإلزام الدول المسؤولة عن المرتزقة بسحبهم فورًا من ليبيا.

وأشارت اللجنة العسكرية المشتركة، في ختام بيانها، إلى أنها استكملت نقاشاتها مع الفريق الأممي، حول مُحدّدات عمل المراقبين على الأراضي الليبية.

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