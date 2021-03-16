بعد إستلام مهامه كوزير للصحة.. الزناتي: سنعمل على توفير أدوية الأورام ومشغلات الكلى وجائحة كورونا

ليبيا – عقد اليوم الثلاثاء بديوان وزارة الصحة مراسم التسليم والاستلام لمهام وزير الصحة، حيث سلم لطفي الجالي وزير الصحة المكلف بحكومة الوفاق الوطني إلى علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور عدد من مدراء الإدارات والمسؤولين.

الزناتي وفي كلمة له خلال مراسم التسليم والاستيلام وفقًا لمكتب إعلام الوفاق قال: “نشكر جميع الموظفين بديوان وزارة الصحة على كل المجهودات المبذولة خلال الفترة الصعبة التي مرت بالبلاد من انقسامات وحروب وجائحة كورونا”.

وأكد على ضرورة تضافر جميع الإدارات بديوان الوزارة والقطاعات التابعة لها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي، مؤكدًا أنه ستعمل الوزراة خلال الفترة القادمة بأقصى جهد، حتى تتم حلحلة جميع المشاكل الخاصة بالقطاع، والتي من أهمها توفير أدوية الأورام ومشغلات الكلى وجائحة كورونا.

وزير الصحة طمأن كافة أفراد الشعب الليبي غربًا وشرقًا وجنوبًا، وأنه من اليوم الصحة ستكون بخير وازدهار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية