ليبيا الان

الخارجية الجزائرية: سنواصل دعم المصالحة في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدّد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم،دعم بلاده مواصلة دعم المسار السلمي والمصالحة في ليبيا.

ورحّب بوقدوم، بالخطوات التي وصفها بالإيجابية في ليبيا، بعد آداء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية وآداء حكومة الوحدة الوطنية الآداء القانونية أمام مجلس النواب.

ويأتي ترحيب وزير الخارجية الجزائري، خلال مباحثات أجراها مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش.

وأضاف بوقدوم، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: “محادثات مطولة وبناءة جمعتني اليوم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، السيد يان كوبيش، رحبنا خلالها بالخطوات الايجابية المتخذة من قبل الاخوة الليبين في سبيل توحيد الصفوف، كما جددنا عزمنا على مواصلة العمل المشترك دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا الشقيقة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك