الخارجية الجزائرية: سنواصل دعم المصالحة في ليبيا

جدّد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم،دعم بلاده مواصلة دعم المسار السلمي والمصالحة في ليبيا.

ورحّب بوقدوم، بالخطوات التي وصفها بالإيجابية في ليبيا، بعد آداء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية وآداء حكومة الوحدة الوطنية الآداء القانونية أمام مجلس النواب.

ويأتي ترحيب وزير الخارجية الجزائري، خلال مباحثات أجراها مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش.

وأضاف بوقدوم، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: “محادثات مطولة وبناءة جمعتني اليوم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، السيد يان كوبيش، رحبنا خلالها بالخطوات الايجابية المتخذة من قبل الاخوة الليبين في سبيل توحيد الصفوف، كما جددنا عزمنا على مواصلة العمل المشترك دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا الشقيقة”.

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